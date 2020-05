Siguiri : un conflit autour d’une mine d’or entre deux localités fait des dégâts

C’est autour d’une mine d’or que les deux localités se sont affrontées le mercredi, 29 avril dernier. Il s’agit des districts de Didi qui relève de la sous-préfecture de Kintinian et celui de Sèlah qui relève de la sous-préfecture de Maléah.

Selon nos informations, cet affrontement a causé plusieurs dégâts matériels et des blessés graves. « Nous affirmons que les deux districts se sont effectivement affrontés chaudement. La cause réside autour d’une mine d’or qu’ils réclament tous être propriétaires. Ladite mine d’or est déjà exploitation. Il n’ y a pas eu de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels ont été causés. »

Saisi de l’affaire, le préfet de Siguiri, Colonel Moussa Condé a, après avoir appelé les responsables des deux villages a tenté de réconcilier les deux localités protagonistes, mais cette tentative n’a pas pu aboutir.

Au sortir de la salle de réunion, nous sommes allés rencontrer les deux camps pour s’enquérir de leur point de vue. Selon un responsable local de l’un des deux districts qui a préféré garder l’anonymat a tenu à mentionner :

« Il faut que l’administration centrale essaie d’examiner le cas du préfet actuel de Siguiri. Sinon, nous risquons d’arriver au pire. Imaginez-vous comment un préfet peut nier un document que nous lui avons fait preuve et qui a été accepté par ses prédécesseurs et à partir du moment où on nous dit que l’administration est une continuité ? »

A rappeler que ce conflit domanial entre deux localités date depuis 1989 et pendant la réunion d’aujourd’hui au bloc administratif, les journalistes n’ont pas eu accès à la salle.

Aux dernières nouvelles, 25 millions de francs guinéens auraient été versés par l’un des districts au chef protocole du préfet.

Affaire à suivre !

Moussa koutoubou Condé, depuis Siguiri

+224622478601