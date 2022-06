Siguiri : un corps sans vie retrouvé au carrefour de Kobadah

C’est sur la route de Kourémalé-Guinée qu’un corps sans vie a été retrouvé au carrefour de Kobadah, situé à 20 km du centre-ville de Siguiri, lundi 27 juin 2022. Informés, les agents de santé de l’hôpital préfectoral se sont rendus sur le terrain pour s’enquérir des réalités.

Le médecin légiste, Dr Aboubacar Bachir Condé, a expliqué les circonstances dans lesquelles il a trouvé ce corps. « On a été informé par les citoyens du district de Kobadah comme quoi, un homme a fait un accident de la circulation. Rapidement on s’est rendu sur le terrain mais nous avons trouvé que c’est une mort à revoir, parce que si c’est un accident, on allait trouver des habits. Mais nous avons trouvé le corps nu. Donc cela nous a donné à réfléchir. C’est ainsi qu’on a informé le procureur du TPI, il nous dit d’ouvrir une enquête plus tôt que possible, tout en autorisant les citoyens de Kobadah d’inhumer le corps », a-t-il expliqué.

Cet homme non identifié aurait été assassiné par les inconnus, selon le médecin légiste.

A rappeler que la découverte des corps sans vie est aujourd’hui devenue monnaie courante dans la préfecture de Siguiri. En un mois, six corps sans vie y ont été découverts.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

