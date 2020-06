Siguiri : un éboulement à Kodjouny dans Niagassola, fait 4 morts

Hier mardi 02 juin 2020, un éboulement s’est produit dans la mine de Kodjouny relevant de la localité de Niagassola. Le drame s’est produit aux environs de 13 heures. Le bilan fait état de la mort de quatre personnes.

Pour la circonstance, le président du district joint au téléphone, a relaté les faits : « Oui, c’est vrai qu’il y a eu éboulement. C’est aux environs de 09 heures qu’il a commencé à pleuvoir. C’est que les jeunes là sont partis dans les mines et travailler comme y a trop de pluie. L’eau est venue les bloquer complètement, certains se sont échappés mais 4 personnes ont perdu la vie. Dès après, nous avons cherché les corps avec la Croix-Rouge. Exactement, nous avons retrouvé 4 corps » a précisé Mamoudou Kéita président du district de Kodjouny.

Pour d’ailleurs être plus précis, les victimes étaient à la recherche du bien-être : « Boua Cissé âgé de 20 ans, marié à une femme et père d’un enfant originaire de Kouroussa, Moussa Kéita âgé de 30 ans, père d’un enfant et marié à une femmes, originaire de Siguiri, Sékouba Sidibé âgé de 28 ans, père d’un enfant et originaire de Kouroussa, Ousmane Diallo âgé de 24 ans originaire de Dinguiraye », a précisé le responsable du district.

Présentement, la mine de Kodjouny est sous surveillance des patrons des lieux communément appelés “Tomboloma” jusqu’à ce que les vérifications soient faites.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601