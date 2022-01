Siguiri : un ex-rpgiste désespéré du régime d’Alpha Condé offre 2 bics en argent au col. Doumbouya et au PM

Suite aux’’ bonnes’’ actions du Président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya qu’un ex pionnier du rpg arc-en-ciel Lancinet batènafadji Fofana, ouvrier de son état, a octroyé deux stylos en argent au Colonel Mamadi Doumbouya et son Premier ministre Mohamed Béavogui.

Cet ouvrier a fait une longue analyse sur d’énormes actions du nouvel homme fort du pays.

Depuis son arrivée à la tête de l’Etat guinéen, colonel Mamadi Doumbouya a posé des actes importants dans le pays.

Dans son intervention, il a tout d’abord commencé par la lutte contre la corruption, le rajeunissement de l’administration et de la fonction publique, la refondation de l’Etat surtout la lutte contre le régionalisme et l’encouragement de l’éducation et tant d’autres.

<<J’ai octroyé deux stylos en argent blanc de 42,9 grammes comme un cadeau symbolique. Votre arrivée à la tête du pays nous a sauvés, vous êtes un héros>>, a-t-il évoqué.

Pour aller plus loin, Lancinet batènafadji Fofana s’est exprimé sur son aventure avec les autorités préfectorales de Siguiri.

<<Jai tout fait avec les autorités de Siguiri mais elles ne m’ont pas été ouvertes. Au temps d’alpha condé, c’est comme ça j’ai été traité malgré les combats que nous avons mené>> , dit-il.

Enfin, Lancinet batènafadji Fofana ouvrier de son état, fait une reconnaissance à l’endroit de l’actuel gouvernement, Présentement les deux stylos en argent blanc de 42,9 grammes sont à la disposition du préfet de Siguiri.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri