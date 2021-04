Siguiri : un homme et sa femme retrouvés morts à dans leur chambre à Kintinia

Dans la nuit du dimanche 11 avril au lundi 12 avril 2021, un homme et sa femme ont été retrouvés morts dans leur logement principal, dans la sous-préfecture de Bouré-Kintinia au quartier Hèrèmakönö. Cette découverte macabre a bouleversé les autorités communales et sous-préfectorales, qui ont informé par la suite les services de sécurité. « C’est dans la nuit du samedi qu’on m’a informé de cette nouvelle. C’est dans le quartier Hèrèmaönö que l’homme et sa femme ont trouvé la mort, tous deux dans une même chambre, mais ils étaient dans un état de décomposition. La femme s’appelle Sia Tolno et son mari Bandjougou Ouendouno », a précisé le sous-préfet de Kintinia.

Selon les informations, les deux personnes ont fait une bagarre suite à laquelle ils ont trouvé la mort. Les deux corps ont été remis à la famille éplorée.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

