Siguiri : un incendie fait plusieurs victimes à Kinièbakoro

Un incendie s’est produit le mardi, 10 mars dernier, dans le district de Djoma-Kignèbakoro, préfecture de Siguiri. Selon nos informations, le bilan est de trois (3) cases calcinées et de nombreux dégâts matériels.

A en croire un témoin sur place, cet incendie tire son origine dans une cuisine où une femme était en pleine préparation. « Aujourd’hui, nous étions au village, les filles préparaient le repas de la journée. Celle qui était à la cuisine était une fillette. Elle avait mis l’huile dans la marmite jusqu’à un certain moment. Subitement, lorsqu’elle avait mis de l’eau et il y a eu des flammes. Au finish, la cuisine a été calcinée et deux autres cases voisines ont été aussi brûlées ainsi que leurs contenus », nous a confié un témoin.

Présentement, les incendies ont pris une proportion galopante dans la préfecture de Siguiri.

Moussa Koutoubou Condé à Siguiri

+224 622478601