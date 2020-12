Siguiri : un incendie ravage 12 cases et leurs contenus dans la localité de Didi

Ce samedi 12 décembre 2020, un incendie s’est produit dans la sous-préfecture de Kouroulamini Didi située à 70 km du centre-ville de Siguiri. D’après les témoignages recueillis sur place, l’incendie provoqué par trois petits enfants a causé des dégâts inestimables sans aucune perte en vies humaines.

C’est aux environs de 14heures TU que le feu a pris les cases pendant que les habitants étaient dans les mines. Le président du district Madou Camara, joint au téléphone précise : « C’est dans la journée d’hier qu’on m’a informé qu’il y a incendie, finalement on s’est précipité d’aller éteindre le feu mais vraiment qui avait une allure grave. Donc une case, deux cases et on n’a pas pu maîtriser le feu. De cause officielle, ce sont trois petits enfants qui ont profité de l’absence de leurs parents pour allumer le feu pendant que l’essence était à côté avec l’huile. C’est ainsi que le feu aussi n’a pas eu de limite, rien n’est sorti de ces cases, seulement on n’a pas eu de perte en vies humaines. »

Présentement, les victimes sollicitent l’aide de l’État guinéen et des personnes de bonne volonté.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

