Siguiri : un jeune homme tue son ami à cause d’une torche

C’est dans la nuit du mercredi 19 mai au jeudi 20 mai 2021 que ce drame a eu lieu dans le district de Kanany, situé à 16 km de la commune urbaine de Siguiri. C’était à l’occasion d’une soirée dansante que les deux jeunes en sont venus aux mains à cause d’une torche.

Le défunt répond au nom de Mamady Traoré âgé de 28 ans, marié et père d’un enfant. Demba Diakité, l’ami de la victime, témoigne : « Celui qui est décédé, c’est mon ami fidèle, j’ai suivi tout le film. La bagarre a commencé à cause d’une torche. Les gens sont venus, celui qui a poignardé a frappé mon ami à l’aide d’une chaîne et il a couru. Pour la foule donc, les gens étaient mélangés, le petit avait un couteau sur lui. C’est ainsi qu’il a poignardé mon ami plusieurs fois et finalement il est tombé. Nous avons fait appel à l’autorité mais celle-ci a pris trop de temps, c’est ce matin-là qu’elle (autorité) est venue. Le problème de torche là était entre ces petits frères et le jeune, lui, s’est impliqué à cause de ses frères ».

Les autorités sécuritaires informées de la situation se sont vite rendues sur le terrain pour constater les faits et prendre le corps du jeune homme qui a été remis à la famille pour procéder à l’inhumation. D’après les informations, l’auteur de ce drame est arrêté et il est à la prison civile de Siguiri.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224624047979