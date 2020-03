Siguiri : un jeune se donne la mort par pendaison

Un jeune s’est donné la mort le samedi, 21 mars dernier, au quartier Bananikoro, secteur Missiran, dans la commune urbaine de Siguiri. Selon nos informations, ce sont des piétons qui l’ont vu pendu au niveau d’une branche d’un manguier.

Après sa découverte de son corps, les autorités locales et policières se sont rendues sur les lieux avec le médecin légiste de l’hôpital préfectoral de Siguiri pour toucher du doigt les réalités.

« Exactement, j’étais à l’hôpital préfectoral quand on m’a appelé qu’un jeune s’est donné la mort par pendaison à Bananikoro. Subitement, je me suis rendu sur les lieux et j’ai vu que ce jeune a fait un écrit. Dans l’écrit son nom, c’est Alfred Lamah, il a presque 22 ans. Sur l’objectif de sa pendaison, il dit que son tuteur lui a trop exploité avec beaucoup de promesse. Sa femme me faisait tout et ce Monsieur m’a abandonné, il ne m’a pas envoyé à l’école ni m’intégrer dans l’armée. Il n’a rien fait pour moi. Fait. Tels sont entre autres des expressions qui se trouvent dans la lettre du défunt Alfred Lamah »,

Aux dernières nouvelles, le corps du défunt a remis à la communauté forestière basée à Siguiri pour son inhumation et la police déclare que les enquêtes restent ouvertes.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224 622478601