Siguiri. Un jeune torturé à mort à cause d’un détecteur d’or : “il a brûlé le pénis de mon frère”

Dans la journée du dimanche 15 août 2021, un jeune homme de 23 ans, suite à des tortures, est décédé à l’hôpital préfectoral de Siguiri. C’est après une semaine de torture que Laye Mory Camara a été admis dans cette structure sanitaire. Très malheureusement, il succombera à ses blessures.

Informée de la situation, la gendarmerie s’est vite occupée du dossier pour situer les responsabilités. « Bien sûr, nous avons été informés par un citoyen de Siguiri dans la journée du vendredi 12 août 2021. On a mené les enquêtes, on a identifié la concession. C’est ainsi que le jeune torturé est admis à l’hôpital mais dans un état vraiment grave. Présentement, nous avons arrêté le présumé coupable, il est actuellement à la disposition de la prison civile et nous cherchons les autres membres », explique-t-elle.

D’après la sœur aînée du jeune défunt, son frère aurait été torturé par Balla Touré originaire de la sous-préfecture de Albadariyah qui relève de la préfecture de Kissidoudou à cause d’une machine détectrice d’or.

« Mon frère était parti à Gaoual. A son retour de là-bas, son ami lui a donné la machine détectrice de Balla Touré à Siguiri. Il ne connaissait même pas Balla en question. Arrivé à la gare routière de Siguiri, le chauffeur a fui avec la machine détectrice de tous les passagers. C’est ainsi que mon frère a appelé Balla pour lui expliquer la situation de la machine. Finalement, Balla s’est rendu à la gare routière, il a souhaité envoyer mon frère chez lui. Il a attaché mon frère et brûlé son pénis. Quelques jours après, comme les gens sont informés de la situation, lui-même est parti déclarer à la gendarmerie. Mon frère est parti à l’hôpital où il est mort finalement », expliqué sa sœur aînée. La victime est originaire de Kamatimadiya qui relève de la préfecture de Kouroussa.

Le dimanche 15 août 2021, le corps a été remis au doyen de Kouroussa à Siguiri et hier lundi 16 août 2021, le défunt a regagné sa dernière demeure au grand cimetière de Kouroussa.

A noter que la concession où le jeune homme a été torturé à mort est actuellement abandonnée par ses propriétaires. Les enquêtes sont en cours au niveau de la gendarmerie de Siguiri.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601