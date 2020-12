Siguiri : un présumé voleur de moto tué par la population, le poste de gendarmerie de Balato mis à sac

Ce mardi, 15 décembre 2020, la population du district de Bouré-Balato sous-préfecture de Kintinia, préfecture de Siguiri s’est révoltée contre le poste de gendarmerie de la localité. D’après nos informations, ce mouvement de foule visait un présumé voleur de moto. La situation a dégénéré avec comme conséquence, le poste de gendarmerie saccagé par les manifestants et le présumé voleur tué.

Selon le témoignage du chef de poste de la gendarmerie, commandant Laye Kanté, la population de Balato se rend toujours justice.

« On m’a informé sans la nuit de lundi à mardi 15 décembre 2020 de la situation d’un présumé voleur de moto. J’ai instruit de le déposer au poste. Finalement ce matin, une foule inattendue est venue avec violence jeter des cailloux et faire sortir le présumé. Bon vraiment, j’étais dépassé. Moi-même je suis sorti par la fenêtre sinon on allait me tuer », précise-t-il.

Poursuivant, commandant Laye Kanté chef du poste de gendarmerie de Bouré Balato a déploré le comportement des citoyens de sa juridiction.

« Ils sont venus tuer le jeune en question. Vraiment moi-même j’ai été sauvé par la jeunesse de Balato, sinon ce n’était pas bon. Aujourd’hui, je n’ai pas d’effectif. Je suis avec les volontaires ici. Le jeune garçon présumé voleur a été tué et enterré par les manifestants », ajoute-t-il.

Les manifestants justifient leur acte par la recrudescence du vol au su et au vu des autorités sécuritaires.

« Nous sommes fatigués, chaque jours y a vol. Quand nous amenons un voleur à la gendarmerie, il sort comme ça sans rien comprendre. C’est pourquoi nous avons jugé se rendre justice parce qu’on n’a pas confiance à la sécurité », disent-ils.

En termes de bilan, les dégâts ont été considérables. Le présumé voleur tué, deux agents blessés et les locaux de la dite gendarmerie saccagés.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

