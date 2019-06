Siguiri : une inondation fait des dégâts matériels, à Faraniko

Dans la nuit de mardi à mercredi juin 12 dernier, une forte pluie s’est abattue sur la ville de Siguiri causant des dégâts inestimables dans le quartier Bolibana 1 secteur Faraniko. Dans ladite localité, l’inondation a touché des concessions et routes. D’ailleurs, les routes se trouvant au niveau de cette zone sont jusqu’à présent impraticables.

Depuis très fort longtemps, le Ministère des Travaux Publics a confié les travaux de pavage de cette localité à l’entreprise ‘’IC Transport BTP », mais ces travaux connaissent un grand retard. Car, ils (travaux) sont à 40%.

Et selon des sources concordantes, cette entreprise fermerait ses portes pour manque de financement. « Vraiment, on est déçu, nos concessions sont tombées par la pluie. Cette entreprise là ne fait rien ici, les familles ont été envahies par l’eau et la route est devenue impraticable. Nous invitons le maire de la commune de venir voir notre état », a dit Lanciné Doumbouya, l’une des victimes.

Il faut retenir que lors de la dernière tournée du ministre des Travaux publics Moustapha Naïté à Siguiri, cette entreprise ‘’IC transport BTP » a été l’une des entreprises les plus appréciées, mais elle serait confronter aujourd’hui à d’énormes difficultés.

D’ailleurs, les routes octroyées à Siguiri pour le pavage sont avancent à pas de caméléon.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

