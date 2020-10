Siguiri : deux groupes rivaux du RPG s’affrontent, après le départ du Premier ministre

Le Premier ministre guinéen et directeur de campagne du candidat du RPG Ibrahima Kassory Fofana a animé lundi un meeting géant à Siguiri, fief du parti au pouvoir. Le locataire du palais de la Colombe a eu un droit à un accueil des plus chaleureux. Les citoyens, très enthousiastes, ont même demandé au Premier de faire quelques pas de marche avec eux (environ 200 mètres) avant de rejoindre la place des martyrs appelée Centre-da. Mais, cette ambiance festive sera de courte durée.

Après donc le meeting du Premier ministre ponctué d’attaques contre l’opposition et son départ pour Conakry, deux groupes rivaux du parti se sont violemment affrontés. Jets de pierres, bastonnades et destruction de biens étaient au menu de ces accrochages. Il s’agit du groupe du Famorobala Vieux et un autre groupe composé des jeunes du parti. Le second accuse le premier de troubles dans la préfecture de Siguiri et de destruction de biens des citoyens au nom du Rpg arc-en-ciel.

« C’est un jeune soutenu par le préfet colonel Moussa Condé, c’est pourquoi il s’attaque comme ça aux gens, mais nous le rangerons si le tout-puissant accepte », assure un jeune qui fulmine de colère contre Famorobala Vieux.

Accusation rejetée par le groupe de Famorobala Vieux qui promet de répondre aux attaques contre sa personne.

« Ma voiture a été caillassée par les jeunes mais on verra. Je reste déterminé, je suis le défenseur du Rpg arc-en-ciel dans la préfecture de Siguiri>>.

Visiblement débordé par ces accrochages dans l’un des plus grands bastions du RPG, le commandant du camp Colonel Mamadi Condé a fait des tirs de sommation pour faire ramener le calme.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

