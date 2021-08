Siguirini (Siguiri) : le maire Sékou Keita reçoit un dernier avertissement du Gouverneur de Kankan

En visite du terrain dans la sous-préfecture de Siguirini située à 150 km du centre-ville de Siguiri, le gouverneur de la région administrative de Kankan, Sadou Keïta, a mis les points sur les i devant les citoyens de la commune rurale de Siguirini. Cette localité où il y a des incompréhensions entre le maire Sékou Keita et les conseillers communaux, y compris les citoyens. Le gouverneur, accompagné par une forte délégation dans la cité de Baraka, a donné son dernier avertissement au maire.

« Le maire doit connaître ses prérogatives. On ne décide pas à tue-tête comme ça mais la situation de Siguirini. Je n’en parle plus maintenant. C’est mon dernier avertissement. Il faut prôner la paix et la quiétude sociale dans ta cité. Chaque jour, on apprend des situations alarmantes dans cette zone. Le maire décide avec les conseillers communaux, mais faire ce que tu veux, vraiment cela veut dire quoi. S’il n’y a pas de paix à Siguirini, le développement est impossible. Les citoyens sont mes témoins », a-t-il annoncé.

Il faut retenir que tout a commencé par le remplacement d’un président de district de Lèro 1 suite à une incompréhension entre le président de district et le maire. Malgré l’intervention du nouveau sous-préfet, Sinè Traoré, le maire Sékou Keita reste catégorique sur sa décision.

Le Gouverneur de la région administrative de Kankan s’est rassuré sur la compréhension mutuelle des citoyens de Baraka avant de quitter.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri :+224622478601