Siguirini (Siguiri) : le président du comité de base du RPG et des proches du maire en justice depuis 3 ans

Depuis plus de trois ans, le dossier du président du comité de base du RPG Arc-en-ciel (parti au pouvoir), Bassy Kaba du district de Sölabéh (sous-préfecture de Siguirini) traîne au tribunal de première instance de Siguiri. Cette affaire oppose Bassy Kaba, président du comité de base du RPG Arc-en-ciel, par ailleurs responsable des bouchers dans la sous-préfecture de Siguirini, à certains proches du maire de la commune rurale, Sékou Keita.

Le premier cas concerne Bassy Kaba poursuivi pour détention illégale d’arme à feu et le deuxième concerne Sékou Keita, maire de la commune rurale de Siguirini, poursuivi pour coups et blessures ainsi que pour vol. Le tribunal de première instance de Siguiri a été saisi du dossier depuis 3 ans mais les choses traînent encore. « Dieu a fait que l’élection communale a été faite chez nous et elle s’est passée dans les conditions meilleures. Je suis parti à Bamako. A mon retour, les gens du maire sont partis me prendre sur la route de Gnètèmafrah. Ils m’ont frappé jusqu’à me blesser et ont pris mon argent. Plus de 67 millions GNF! En plus, ils m’ont envoyé au Tribunal de première instance de Siguiri », a expliqué Bassy Kaba.

Il faut dire que les relations entre le président du comité de base du parti au pouvoir, Bassy Kaba, et la nouvelle équipe communale de Siguirini restent tendues et le verdict du côté du TPI de Siguiri se fait toujours attendre. « Aujourd’hui, la justice de Siguiri m’inquiète vraiment. Jusqu’à présent elle est incapable de dire la vérité dans cette affaire. Et moi je n’ai pas d’argent à donner au tribunal. Moi-même je me pose des questions. Pourquoi le tribunal ne tranche pas ? Le dernier délai c’est le 15 février 2021. Passé ce délai, ce sera vraiment une occasion de saisir le président de la République, le professeur Alpha Condé, parce que le tribunal de Siguiri ne prend pas sa responsabilité. Je suis en conflit avec Bassy Bérété, M’mah Daby, Bouh Sacko, Amadou Doumbouya, Sory Camara et Mamadou Keita mais j’ai trop marché et trop dépensé », conclut-il.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601