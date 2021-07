Siguirini (Siguiri) : plus de 950 poulets pulvérisés dans une ferme par un inconnu

Située à 150 km du centre-ville de Siguiri, la sous-préfecture de Siguirini a fait, dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 juillet 2021, une découverte macabre dans une ferme de la place : des poulets retrouvés morts après leur pulvérisation par un individu non identifié aux environs de 02 heures du matin.

Le propriétaire de ladite ferme, Aly Savané, est revenu sur cet acte ignoble.

« Vraiment, je suis désolé. Le vendredi passé, une personne inconnue est venue pulvériser tous mes poulets ici. J’avais plus de mille et quelques poulets ici mais ils sont tous morts. Ça reste 53 poulets vivants. L’intéressé s’est servi d’un poison pour tuer mes poulets dans ma ferme. C’est ainsi que j’ai informé le sous-préfet, la police, la mairie et la gendarmerie pour des questions d’enquêtes, parce que c’est un acte qui m’a dépassé vraiment. Là où je me trouve, je ne sais plus rien faire. C’est à travers le fonds FODEL que j’ai ouvert cette ferme de poulets mais aujourd’hui tout est réduit à néant », a expliqué Aly Savané.

Informées de la situation, les autorités sous-préfectorales de Siguirini se sont rendues sur le terrain pour constater les dégâts causés. Le sous-préfet, Sinè Traoré, après constat, a déclaré ceci : « nous avons vu les dégâts. Nous allons non seulement informer la hiérarchie mais aussi ouvrir les pistes d’enquêtes pour arrêter les auteurs. C’est un acte inhumain. Tous les poulets sont morts. Ce monsieur a prêté cet argent dans le fonds FODEL pour subvenir à ses besoins vitaux mais il faut voir, tout est parti ».

Les enquêtes sont en cours et le propriétaire de la ferme lance un appel aux personnes de bonne volonté et au gouvernement pour lui venir au secours. Affaire à suivre !!!

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

