SIHACO 2022 : le ministre Ousmane Gaoual Diallo donne le coup d’envoi des activités

La 3ème édition du salon des infrastructures, de l’habitat et de la construction (SIHACO) se tiendra du 22 au 26 février 2022 au Palais du peuple à Conakry. En prélude à cet évènement incontournable des professionnels pour capter des opportunités dans le secteur de l’immobilier et métiers connexes en Guinée, un point de presse s’est tenu ce vendredi 11 février dans les locaux du département en charge de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement au cours duquel, le ministre Ousmane Gaoual Diallo a officiellement donné le coup d’envoi des activités dudit évènement.

C’était en présence des membres du comité d’organisation et des représentants de l’ensemble des partenaires qui accompagnent l’évènement.

D’entrée, Lamine Souaré, Directeur général du Centre International Guinéen des Expositions (CIGEX), le SIHACO, c’est également une vitrine idéale pour faire connaître votre offre, vos innovations et profiter de la quantité, de la diversité et de la qualité des visiteurs pour prospecter de nouveaux clients et développer votre portefeuille.

« Le CIGEX est une vitrine de mise en valeur des différentes richesses de notre pays. Nous avons cette année, trois grands salons à organiser dont le premier est le SIHAC.O Nous aurons aussi prochaine le salon international des transports et des logistiques ainsi que le salon international de l’agriculture, de la pêche et des ressources animales de Guinée », dira-t-il.

Pour sa part, le commissaire général de SHIACO, Malick Koly a tenu à remercier tous les acteurs et partenaires du Centre International Guinéen des Expositions (CIGEX) ‘’Promoteur du SIHACO’’ qui, selon lui, ne cessent d’œuvrer inlassablement à la réussite de cet ambitieux événement.

« J’exprime ma gratitude à tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce projet dont les résultats (les interventions), je l’espère, répondront aux besoins et priorités des différents acteurs de la filière immobilière en République de Guinée. A ce propos, je tiens à rappeler que le projet découle d’une volonté résolue du CIGEX en partenariat avec le, département de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire et celui des Infrastructures et des Transports, de créer un espace de rencontres et d’échanges afin de mieux booster la filière et pérenniser les acquis dans le secteur. Cette cérémonie de lancement du SIHACO marque une nouvelle étape dans la mise en valeur de la filière immobilière en Guinée, permettant ainsi à améliorer efficacement le cadre de vie des populations. En effet, les actions menées contribueront au renforcement des capacités des acteurs, à la modernisation et à la diversification de l’offre dans le secteur ainsi que des opportunités d’emplois décents à travers l’innovation », dira-t-il.

Prenant la parole, le ministre Ousmane Gaoual Diallo, a remercié et encouragé les initiateurs du salon, avant d’indiquer : « La cérémonie qui nous réuni aujourd’hui est autour du lancement de la troisième édition du Salon des Infrastructures, de l’Habitat et de la Construction qui aura lieu du 22 au 26 février 2022, sous le haut patronage du gouvernement et la direction du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire, en collaboration avec les organisateurs. Comme vous le savez, le SIHACO est une plateforme qui a pour vocation de réunir divers acteurs qui interviennent dans le bâtiment et les partenaires au développement qui s’intéressent aux questions de développement de l’Habitat de façon générale. »

Poursuivant, il fera savoir que cette année, l’évènement va consister à renforcer les relations de partenariat du public et du privé autour des infrastructures du bâtiment et concernera un certain nombre de thématiques sur des questions scientifiques.

Parce que, explique-t-il, « la construction exige constamment la recherche de l’innovation et de la créativité dans la forme, dans l’aménagement, dans l’urbanisation de nos villes de plus en plus importantes. Mais aussi dans ce salon, une partie essentielle sera consacrée à la mise en relation des acteurs. Les thèmes qui vont être développés durant la semaine de l’évènement vont être animés par les experts spécialisés dans le secteur. Et mon département, pendant ces jours va pleinement assumer sa participation parce que bénéficiaire en premier lieu des progrès qui seront réalisés et des partenariats importants qui seront noués entre les bâtisseurs et ceux qui financent. C’est pour cela que nous avons inscrit cet évènement parmi les rencontres majeures du bâtiment. »

Youssouf Keita

+224 622285400