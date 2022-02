Les rideaux sont tombés sur la 3ème édition du salon des infrastructures, de l’habitat et de la construction (SIHACO) ce samedi, 26 février 2022 à Conakry. Placé sous la thématique « Renforcement du Partenariat Public-Privé dans le Secteur du Bâtiment et des Infrastructures en Guinée », cet évènement incontournable des professionnels pour capter des opportunités dans le secteur de l’immobilier et métiers connexes en Guinée, a connu la participation de plusieurs entreprises guinéennes et étrangères.

La cérémonie de clôture a été présidée par Mme la conseillère chargée de la construction du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire qui avait à ses côtés plusieurs autres invités de marque.

Dans son allocution de circonstance, le commissaire général dudit évènement a remercié les acteurs y compris leurs partenaires qui, selon lui, ont rendu possible la tenue dudit salon.

« Le Centre International Guinéen des Expositions vous remercie des efforts et sacrifices consentis à la qualité et du bila, de la 3ème édition du SIHACO. A vous tous merci pour la 3ème édition du salon des infrastructures, de l’habitat et de la construction qui s’achève ce soir sous le signe du partage et des résultats certes. Merci pour les efforts et échanges d’expertises aussi bien entre vous experts immobiliers, les ordres professionnels de Guinée, les experts africains, internationaux et vous les opérateurs, investisseurs immobiliers du monde d’une part, et ceux avec les étudiants diplômés et en formation d’autre part », dira-t-il.

Poursuivant, il a tenu à mentionner que « le SIHACO 2022 a connu la participation de plus de 35 entreprises guinéennes et étrangères malgré la situation économique mondiale actuelle. Sept (7) panels et conférences, une formation animée par d’éminents experts nationaux et étrangers et deux (2) démonstrations de projet d’innovation présentés respectivement par l’institut supérieur d’architecture et d’urbanisme et l’école nationale des Arts et Métiers de Guinée, avec plus de 3500 visiteurs durant les cinq (5) jours du salon. »

Plus loin, il dira que le SIHACO 2023 promet plus de professionnalisme. « Des attentes susceptibles de combler nos espoirs. Ce présent salon a connu beaucoup plus d’intérêt et d’effort lors des panels, conférences, débats, ateliers de formation », martèle-t-il.

Quant à la représentante du Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire, elle a exprimé toute sa satisfaction par rapport au déroulé de l’évènement, avant de rassurer que leur accompagnement ne fera pas défaut pour soutenir les salons à venir.

S’agissant des partenaires, ils ont par la voix de leurs porte-paroles, salué CIGEX et l’AGUIFIL pour la bonne qualité de l’organisation du salon. Ils ont par ailleurs rassuré qu’ils seront toujours aux côtés des organisateurs dans le cadre de la pérennisation de ce salon en Guinée.

La cérémonie a pris par la remise des satisfécits aux structures partenaires de l’évènement.

