SIHACO : les activités de la 3ème édition officiellement lancées par le CIGEX

Le Centre International Guinéen des Expositions (CIGEX) a procédé ce mercredi 30 juin 2021 à Conakry, au lancement de la 3ème du Salon des Infrastructures, de l’Habitat et de la Construction (SIHACO).

Placée sous le thème ‘’Le renforcement du partenariat public-privé dans le secteur de la construction en Guinée’’, cette 3ème édition du SIHACO vise à favoriser la compétitivité de la filière en vue d’en faire un secteur solide et contribuer par la même occasion à la diversification de l’économie nationale.

Considéré comme une vitrine d’échanges d’expériences, de conclusion de partenariats et d’établissement des relations d’affaires, le SIHACO est une étape importante dans la mise en valeur du secteur de l’immobilier en Guinée en vue de permettre l’amélioration efficace du cadre de vie des populations.

Selon Maria Diané, la chargée des relations extérieures du CIGEX, les activités de ce salon contribueront au renforcement des capacités des acteurs.

« Cette cérémonie de lancement du SIHACO marque une nouvelle étape dans la mise en valeur de la filière immobilière en Guinée permettant ainsi d’améliorer efficacement le cadre de vie des populations. En effet les actions menées contribueront également au renforcement des capacités des acteurs. L’immobilier a toujours été une pierre de la croissance économique générant des richesses considérables dans tous les pays. Et ce qui n’est pas des moindres notamment par le biais des rentrées fiscales estimées à des milliards d’euros par an. À cet enjeu économique s’ajoute un enjeu sociétal, l’habitation. L’habitation est pour tout un chacun une donnée fondamentale, bien impératif social. C’est pourquoi à l’instar des autres pays, notre objectif est de mettre en place avec l’appui du gouvernement une plateforme qui soit vecteur d’un enrichissement pour tous les exposants et les visiteurs. Une plateforme capable de transformer la visite en une véritable expérience, une occasion d’apprendre et de faire le point sur l’actualité du marché, de rencontrer des pairs, tisser des liens avec de nouveaux fournisseurs dans un esprit aussi productif qu’accueillant », a-t-elle expliqué.

L’édition 2021 est la concrétisation d’un travail de fond qui porte la voix des professionnels. C’est un salon fédérateur au service de la filière, véritable rendez-vous des acteurs de l’immobilier en Guinée.

Partenaire de l’événement depuis ses premières éditions, la chambre de commerce, d’industrie et d’artisanat, par la voix de Amadou Diallo, son représentant, s’est engagé à œuvrer pour la réussite de cette 3ème édition.

« Les première et deuxième éditions ont enregistré un intérêt certain de la part des professionnels en particulier pour donner le nombre total des participants, visiteurs, professionnels, architectes, chercheurs, étudiants et passer de 5000 à 6500 en 2017, soit une évolution de 30%. Le nombre total d’entreprises participantes est passé de 85 à 110, soit 30% de plus. Le nombre de participants étrangers est passé de 35 à 40, soit 24% de plus. L’intérêt grandissant de cette manifestation soutenue par la détermination affichée du promoteur, de son équipe et de la chambre de commerce va s’engager davantage pour la réussite de cette troisième édition. C’est un ainsi qu’elle a déjà largement œuvré pour l’information et la sensibilisation auprès des entreprises ressortissantes et de ses partenaires consulaires à l’extérieur du pays.

Cette convention de partenariat entre la chambre de commerce et d’industrie de Guinée et le CIGEX sera signée, expression renforcée de la volonté des collaborations entre les deux parties », estime-t-il.

Quant au président de l’Ordre National des Architectes de Guinée (ONAG), il n’a pas manqué de signifier sa disposition à accompagner le SIHACO dans toutes ses activités.

« L’ONAG voudrait vous signifier sa pleine disposition pour accompagner vos différentes activités. Après concertation, au niveau du conseil de l’ONAG élargi à plusieurs architectes avec une expérience avérée, l’Onag a décliné une proposition de points sur lesquels il pourrait accompagner vos différentes activités. Il compte tout d’abord marquer sa présence à travers un stand, animer des conférences-débats sur des thématiques que nos deux organisations vont approuver. Aussi nous resterons à votre disposition pour d’autres niveaux d’implications de votre choix », a assuré Bouba Bah.

Maciré Camara