Silence prolongé de Me Béa dans les médias

Bientôt un mois que le célèbre avocat des causes difficiles Me Salifou Beavogui refuse d’intervenir dans les médias sur les dossiers chauds et sensibles qu’il défend avec brio.

Pourtant, affectueusement appelé avocat du bas peuple, pendant plusieurs années, Me Bea a défendu les politiciens, journalistes, artistes, syndicalistes, militaires, les activistes …qui étaient poursuivis devant les juridictions généralement pour leurs convictions.

Par moment, Me Bea a risqué sa vie et même sa clientèle en se mettant au service exclusif des opprimés et des sans voix.

A Travers ses interventions dans la presse, il est miraculeusement parvenu à protéger les libertés qui avaient été arbitrairement confisquées.

L’obliger à se taire est compromettant pour la défense des libertés et généralement de l’Etat de Droit.

Les nombreux observateurs pensent que faire taire le célèbre avocat dans les médias est de porter atteinte aux droits et libertés des nombreux citoyens victimes d’arbitraire et d’injustice.