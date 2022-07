La Guinée exige et obtient la co-entreprise. Dans un communiqué transmis à Mediaguinee, il est annoncé que « le gouvernement guinéen, Winning Consortium Simandou et Rio Tinto Simfer constituent la Compagnie du TransGuinéen [CTG ] pour codévelopper les infrastructures ferroviaires et portuaires du projet de minerai de fer de Simandou »…