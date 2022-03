Simandou : Mamadi Doumbouya instruit la cessation de toute activité sur le terrain…

A son arrivée à la tête de la Guinée suite au coup d’État du 05 septembre qui a renversé Alpha Condé, le colonel Mamadi Doumbouya avait indiqué que la Guinée allait respecter tous ses engagements.

En décembre dernier, le président de la transition avait même demandé la mise en œuvre de l’exploitation du gisement de Simandou en tenant compte des intérêts de la Guinée. Le 07 décembre de la même année, le consortium Winning Consortium Simandou (WCS), responsable des blocs 1 et 2 du gisement et Rio Tinto, responsable des blocs 3 et 4 auraient assuré à Mamadi Doumbouya leur engagement à développer le projet. Un peu plus de deux mois après, le colonel Mamadi Doumbouya ordonne la cessation de toute activité sur le terrain.

« Le Président de la Transition a rappelé qu’il avait demandé la mise en œuvre de l’exploitation du gisement de Simandou en tenant compte des intérêts de la Guinée. Malheureusement, à ce jour, malgré sa requête qui date de décembre 2021, il n’y a pas eu de progrès. Il a donc instruit la cessation de toute activité sur le terrain en attendant les réponses aux questions posées aux divers acteurs et la clarification du mode opératoire dans lequel les intérêts de la Guinée seront préservés », indique le compte-rendu du conseil des ministres de ce jeudi, 10 mars 2022.

Le gisement de Simandou, au sud de la Guinée, est riche de plusieurs milliards de tonnes de minerai de fer.

Sadjo Bah