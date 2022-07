“Simandou rêve de la Guinée” (Lansiné Kaba)

Pour la première fois, je découvris le site de SIMANDOU lors de mon voyage de Kankan à Lola et à Daloa en Côte D’Ivoire en 1957. Quel massif impressionnant de par sa nature! Almamy Samory Touré et ses intrépides sofas avaient pataugé dans les alentours avant la date fatidique de Guélémou, les Afro-Libériens avaient cherché à l’annexer au Liberia, les Français en ont apprécié la majesté sans pouvoir en exploiter la richesse…

Après l’indépendance en 1958, le PDG en a fait un des symboles majeurs de son rêve de développement industriel du pays, et le régime militaire de Lansana Conte, malgré tout, évita de brader le gisement de SIMANDOU aux plus offrants.

Le développement intégral de la Guinée ne peut se faire sans SIMANDOU, cela va sans dire. SIMANDOU est d’une importance vitale. Le site est important à tous points de vue. Le développement du pays repose sur la mise en valeur de SIMANDOU et des autres ressources minières dont abondent les régions de la Guinée: de la région de Nzérékoré à celle de Boké en passant par Beyla, Kankan, Dabola, Timbo, Mamou, Kindia et Boké sur la côte Atlantique.

SIMANDOU, site regorgeant de trésors miniers est un point capital et central dans le développement du pays. SIMANDOU pave l’entrée de la Guinée dans l’économie mondiale.

Pour se faire, la Guinée doit procéder à une politique judicieuse d’investissement et de développement de la part du gouvernement sur des critères légaux et équitables.

Ainsi, les Guinéens se doivent de faciliter la tâche au gouvernement en place et de féliciter les autorités nationales, notamment le président Mamadi Doumbouya, qui vient de décréter un arrêt de partenariat avec les corporations internationales opérant en Guinée et qui avaient promis une collaboration franche et sans ambiguïté avec l’Etat guinéen.

Évidemment le sujet est bien complexe et demande mûre réflexion. Nous encourageons donc le Président Doumbouya et les opérateurs économiques à se concerter sur des bases qui assureront les intérêts de la Guinée et des investisseurs.

Lansiné Kaba

Ancien Professeur au Qatar, et aux USA

Chicago, USA