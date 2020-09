Simandou Winning-Consortium fait don de fournitures médicales à la population de Kérouané 

La Direction générale (DG) du Consortium SMB-Winning a fait lundi, 07 Septembre 2020, une donation d’une valeur totale d’environ un milliard de francs guinéens (GNF) à la population de la préfecture de Kérouané (Haute Guinée).

Le don en question est essentiellement composé d’un important lot de fournitures médicales, y compris 5 cartons de masques jetables, 20 cartons de kits de test d’anticorps, 3 cartons de médicaments essentiels, 3 cartons de thermomètres frontaux, 1 carton de pulvérisateurs, 20 cartons de savons, 30 pièces de seaux pour le lavage des mains.

Wu Qiong, M. Wang Zhaosheng, M. Guo Jianjun, M. Wang Qiang et M. Song Shigang de Simandou Winning Consortium et El Hadj Sory Sanoh, Préfet de Kérouané, Saran Mamady Condé, Secrétaire Général et Mamady Mariame Camara, 1er vice-maire ont assisté à la cérémonie de remise de don.

Dans son allocution de circonstance, le Préfet de Kérouané, El Hadj Sory Sanoh a exprimé sa gratitude au Consortium pour ce don.

Il a, par ailleurs, rappelé que ses administrés fondent un espoir immense sur le Consortium qui, d’après lui, pourra tirer tant de bénéfices en matière de technologie et d’équipement et combiner avec les ressources minérales locales pour parvenir à une situation gagnant-gagnant.

Selon lui, «les entreprises, leurs employés et les communautés se soutiennent et coopèrent bien les unes avec les autres pour que le Consortium puisse continuer à étendre son éventail de soutien constant dans de multiples domaines tels que la création d’emplois pour les jeunes et femmes de Guinée.

De son côté, M. Wu Qiong a prononcé un discours au nom du Simandou Winning Consortium, affirmant que le Consortium va poursuivre le concept de développement durable.

Plus loin, M. Qiong a insisté sur la primauté du développement communautaire et du bien-être public, assumer activement la responsabilité sociale des entreprises et travailler avec les habitants de Kérouané pour aider la communauté locale à s’épanouir.

Mamadouba Camara, Boké