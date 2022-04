Singleton: « je me suis privé de la vie de luxe d’artiste pour investir dans cette plantation. J’ai tout perdu… »

Provoquer des incendies dans des plantations d’autrui est devenu récurrente en Guinée ces derniers temps. Cette fois-ci, le phénomène touche l’un des premiers jeunes artistes guineens à investir dans l’agriculture. Il s’agit de Singleton, de son vrai nom Mohamed Seydou Bangoura que Mediaguinee à joint au téléphone, ce vendredi 29 avril, depuis son village Samoun dans la préfecture de Forécariah où sa plantation de 30 hectares d’anacarde a été incendiée par des inconnus.



C’est hier jeudi à 14 heures que les neuf ans d’investissements de la machine du dance- hall sont partis en fumée.

L’artiste qui est sur les lieux de l’incendie depuis 4 heures du matin, appelle l’Etat à l’aide.



« J’ai tout perdu. C’est hier à 14 heures qu’on m’a appelé de Samoun pour m’informer que ma plantation de 30 hectares est partie en fumée. L’ incendie a été provoqué par des inconnus. C’est un investissement de 9 ans qui sont partis comme ça en fumée. C’est l’économie de tous les concerts que j’ai eu à faire. Je me suis privé de la vie de luxe d’artiste pour investir dans cette plantation. Et, je me retrouve aujourd’hui tout perdu. Il faut que les autorités prennent ses responsabilités parceque ce n’est pas la première fois que ça arrive. Il y’a l’inspecteur général du ministère de l’agriculture qui est venu ici ce matin. Et, ça c’est un grand pas. Mais, j’aimerais vraiment qu’on m’accompagne parceque là j’ai tout perdu. Et, c’est vraiment écœurant », fulmine-t-il.



Elisa Camara

+224654947322