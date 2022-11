Sinkou Kaba, ex-dirpro d’Etat: “le seul argent que le président Alpha détenait a été volé au palais Sékhoutouréya”

L’ex-ambassadeur directeur du protocole (dirpro) d’État du régime déchu a déclaré jeudi que l’ancien président guinéen Alpha Condé est tout sauf un homme d’argent.

Mamady Sinkoun Kaba qui s’exprimait ainsi dans l’émission « On refait le monde » de Djoma tv depuis Dakar a promis de faire dans les jours à venir un grand déballage sur les nouvelles autorités du pays qui ont renversé le 5 septembre 2021 le régime de Condé.

Mamadi Sinkou Kaba assure que le seul argent que le président Alpha Condé détenait c’est l’argent qu’il y avait au Palais Sékhoutouréya, et que cette somme a été volée par les putschistes.

À en croire ce proche parmi les proches d’Alpha Condé pendant plusieurs années, dont le nom figure parmi les personnes soupçonnées d’enrichissement illicite, de corruption et de détournement, « le président [Alpa Condé] est tout sauf un homme d’argent, eux-mêmes le savent, parce qu’au départ ils ont raconté partout qu’il a des milliards à Dubaï, qu’il a des milliards par ci et par ça. Mais finalement ils se sont rendus compte que le seul argent que le président détenait, c’est l’argent qu’il y avait au Palais Sékhoutouréya, de l’argent qu’ils ont volé, ce que les putschistes ont volé ». Sans dire le montant.

« Mais si ces gens-là étaient vertueux comme ils le disent, ils auraient pris cet argent pour le mettre dans la caisse. Ils auraient montré cet argent mais non. Où est passé cet argent pour des gens si vertueux ? », s’interroge Sinkou Kaba dans l’émission ORLM.

Pour finir, M. Kaba qui vit à l’étranger depuis l’éviction d’Alpha Condé au pouvoir après 11 ans de règne, promet avec grand plaisir de faire plus d’éclaircissement sur les dirigeants actuels, à leur tête le colonel Mamadi Doumbouya. « Parce qu’en ayant été au près du professeur Alpha Condé, on en a vu des choses, on en a entendu des choses. Tous ces gens qui sont là présents, qui, soi-disant gouvernent aujourd’hui beaucoup d’entre eux on les connait et maintenant tout sera mis sur la place publique ».

Mamadou Yaya Barry