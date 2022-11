Sinkoun Kaba en colère contre le CNRD: « en 1 an, ils ont dépensé plus d’argent que l’argent qui a été dépensé pendant tout le 1er mandat du Pr Alpha Condé »

Après la publication par Alphonse Charles Wright, ce jeudi 03 novembre de la liste de 188 personnes [dont l’ex Président Alpha Condé, des ministres, des directeurs, des personnes morales…] à poursuivre pour enrichissement illicite, blanchiment d’argent, faux et usage de faux en écriture publique, détournement des deniers publics….Sinkoun Kaba qui vit à l’étranger depuis le renversement du pouvoir le 05 septembre 2021, en a marre de garder le silence.

L’ex Ambassadeur et directeur du protocole d’Etat durant le régime d’Alpha Condé n’y est pas allé avec le dos de la cuillère pour dénoncer la manière par laquelle les putschistes sont en train de gouverner la Guinée, ce qui justifie sa colère. « Il faut qu’ils arrêtent un peu, mais vu que les gens sont silencieux, vu qu’ils ont l’impression qu’ils sont seuls. Comme on dit parfois un aveugle de temps en temps il faut le piétiner pour qu’il ne sache qu’il n’est pas le seul sur la piste. Aujourd’hui il y a vraiment de quoi être en colère. Vous avez des gens qui ont pris le pouvoir et qui ne savent pas quoi en faire. C’est la justice des vainqueurs, alors qu’au départ ils disaient qu’il n’y aura pas de la chasse aux sorcières, il n’y aura pas de ci, il n’y aura pas de ça », regrette ce proche d’Alpha Condé, lors de son passage dans l’émission « On Refait le Monde » de Djoma Média.

Aujourd’hui, dit-il, « ils sont en train d’incriminer les gens en disant qu’il y a eu détournement… Est-ce que vous savez ce qui se passe en ce moment ? On n’est pas au pays mais on est au courant. Est-ce que vous savez que ce gouvernement là, ce CNRD avec Doumbouya le putschiste à la tête de notre pays aujourd’hui, vous savez qu’en 1 an ils ont dépensé plus d’argent que l’argent qui a été dépensé pendant tout le 1er mandat du Pr Alpha Condé, ça vous le savez ? Allez voir la Banque Centrale les…transactions qui se font, mais allez voir. Mais c’est ce qui veut dire qu’ils sont en train d’endetter le pays, ce sont les futurs gouvernants qui vont devoir réparer la gabegie dont ils sont en train de faire montre en ce moment là », dénonce Sinkoun Kaba depuis Dakar, la capitale sénégalaise.

Mamadou Yaya Barry