Sit-in devant le Ministère de l’Énergie : les travailleurs de la SEG demandent à être embauchés

Des dizaines des travailleurs de la Société des Eaux de Guinée (SEG) en grève depuis plus de 3 mois, ont organisé un sit-in ce mardi, 28 décembre, devant le ministère de l’Énergie de l’Hydraulique et des Hydrocarbures.

Le but de se regroupement est une manière pour les 81 personnes contractuelles d’attirer l’attention des cadres du Ministère et de la SEG sur les problèmes auxquels ils sont confrontés depuis des années.

Idrissa Kaba, le porte-parole des travailleurs a fait savoir qu' »il y a des contractuels parmi nous des travailleurs qui ont travaillé pour la société pendant des décennies, c’est-à-dire jusqu’à 25 ans pour les uns et 5 ans pour les autres. Aujourd’hui, c’est que nous réclamons c’est une situation régulière, qu’ils nous embauchent ».

Poursuivant, Idrissa Kaba de laisser entendre qu’ils vivent des moments durs.

« Aujourd’hui, nous recevons 440 000 gnf par mois comme salaire et depuis que nous avons entamé notre grève, il y a bientôt 4 mois nous n’avons reçu aucun franc », a-t-il précisé.



Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08