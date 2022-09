Colonel Amara Camara et Ousmane Gaoual Diallo, respectivement ministre secrétaire général de la Présidence de la République, porte-parole de la même institution et porte-parole du gouvernement étaient face à la presse ce mardi 6 septembre 2022 pour échanger sur des sujets d’actualité nationale.

Parmi les questions abordées au cours de cette rencontre figure la situation actuelle de l’ancien président, Pr Alpha Condé du côté de la Turquie.

Sur la question, Colonel Amara Camara a tenu à préciser : « L’ancien président Alpha Condé, il se trouve actuellement en Turquie, il continue ses soins et son bulletin médical, nous l’avons pas clairement. Mais nous pouvons vous dire que pour les raisons de santé, il est sorti et encore pour toute personne et encore un ancien chef d’État, il a besoin de soins dus à son rang et à sa personne. Des dispositions au niveau gouvernemental sont en train d’être prises pour qu’il bénéficie de meilleurs soins et dans les meilleures conditions. Et c’est qui est en train d’être fait sans rentrer sans les polémiques pour dire qu’il est en train de mourir et tout. Il est en train de suivre des soins. Toutes les dispositions sont prises en collaboration avec les autorités de la Turquie, et tout se passe bien », a rapporté le Colonel Amara Camara.

Youssouf et Yaya, depuis l’hôtel Kaloum