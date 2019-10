SMB-WINNING : deux pêcheurs artisanaux sauvés par les navigateurs de Winning Alliance Logistique (WAL) à Boké 

Une barque non motorisée perdue, 18 filets de pêche et 19 criques emportés, c’est le triste bilan d’une noyade survenue dans la soirée du jeudi, 24 octobre 2019, à Arapassy, district de Dougoula, sous-préfecture de Kamsar dans la préfecture de Boké. Les deux pêcheurs quant à eux, ont été sauvés de justesse par les navigateurs de Winning Alliance Logistique, un des des partenaires du consortium SMB.

Un vent violent et une vague de marées seraient à l’origine d’une terrible noyade qui a failli couter la vie à deux (02) jeunes pêcheurs artisanaux notamment, Alhassane Samoun Camara et Salifou Camara, respectivement adepte à l’école Coranique et chauffeur.

D’après les témoins oculaires, « la vie de ces jeunes pêcheurs a été sauvée de justesse, grâce à l’aide des navigateurs Winning Alliance Logistique (WAL) du Consortium SMB-Winning.

Dans son témoignage, Salifou Camara une des victimes a expliqué : « On était venu chercher notre barque après avoir passé une journée de labeur. Soudain, un vent violent et une vague marée nous ont surpris et nous a dispersés pour de diverses destinations. C’est dans cette noyade qu’un groupe de marins du WAL de la SMB nous a repéré et nous ai venu au secours. Ce qui nous a permis d’avoir la vie sauve.»

Au micro de notre correspondant basé sur place, Alhassane Samoun Camara, âgé de 20 ans et adepte dans une école Coranique, a remercié la SMB pour avoir mis en place, des équipes de surveillance le long du Chenal pour sauver la vie des pêcheurs.

Selon lui, «il était 12 heures lorsque nous descendions remonter notre barque pour préparer la sortie de demain. Lors de la noyade, nous n’avions qu’un seul vieux gilet de sauvetage qui, surtout, ne suffisait pas pour nous sauver la vie. En conséquence, nous avons perdu une barque non motorisée, 18 filets de pêche et 19 criques emportés de force par la mer. C’est pourquoi, nous saluons la promptitude des marins de la SMB pour cet impressionnant dispositif sécuritaire destiné à sauver des vies humaines…»

Après leur repêchage, Alhassane Samoun Camara et Salifou Camara tous âgés de 20 ans, ont été admis d’urgence, à la Clinique de la SMB à Dapilon, pour des soins médicaux adéquats.

Questionnée par rapport à la situation des deux (2) jeunes, Nabintou Diakhaby, responsable de la Clinique, a précisé :

« Dès après leur accueil, ils ont bénéficié d’une prise en charge médicale assurée par la Société Minière de Boké. Nous leur avons donné des produits pour anéantir des douleurs corporelles…»

Après le drame, le directeur général (DG) du Winning Alliance Logistique (WAL), FANG Qitao s’est réjoui de l’exploit réussi par ses agents avant de rappeler que sa structure a pour mission de surveiller le Chenal pour protéger les pêcheurs artisanaux a et leurs barques.

Compte tenu des risques que courent les usagers de la mer, la SMB a prévu dans ses activités de transport de bauxite le long du chenal, la surveillance et la sécurité des pêcheurs et leurs biens. Aussi la SMB a dans son programme communautaire, déjà doté des pêcheurs potentiels de gilets de sauvetage. Cette autre action humanitaire du consortium, vient s’ajouter à une longue liste en faveur des communautés riveraines de son projet. Ce qui prouve davantage que « la SMB, est une société citoyenne », dit-on.

Mamadouba Camara, Boké