SMB-WINNING : plus de 3 milliards GNF pour indemniser 114 personnes impactées par l’agrandissement de la mine 30 à Tanènè

Le Consortium SMB-Winning a procédé dans la matinée du mardi, 31 décembre 2019 dans le district de Kaboyé, sous-préfecture de Tanènè dans la préfecture de Boké, à la remise officielle des chèques à 114 personnes impactées cette fois, par l’agrandissement de la Mine 30 dans la Commune rurale (CR) de Tanènè.

L’enveloppe financière débloquée à cet effet, s’élève à trois milliards huit cents quarante-cinq millions quatre-cents quarante-deux mille quatre-cents trente-deux francs guinéens (3845.442.432 GNF).

« PARAWAL, KINTAWDAKONTA, WOUPIRDHE, SINDIARE, SINTHIROU et BOULEI. », sont entre autres villages dont les habitants bénéficiaires de cette 3ème compensation dans le cadre de l’agrandissement de la Mine 30 de la Société Minière de Boké.

A en croire un responsable Communautaire du Consortium, Djiba Kéita, « Les agents du Cabinet Agence de Monitoring d’Expertise et de Recherches appliquées (AMERA PLUS) ont d’abord procédé à une formation et une large sensibilisation des bénéficiaires en vue de l’utilisation judicieuse des montants communautaires et individuels, surtout, dans le développement des activités génératrices d’emplois, de revenus et de richesses pour l’autonomisation des communautés riveraines… »

Pour le présent de district de KINTAWDAKONTA, Mamadou Bah, « toute œuvre humaine commence par la construction d’un édifice. C’est pourquoi, j’invite mes frères à la construction des bâtiments. Le bâtiment, c’est le meilleur héritage qu’un père de famille pourrait laisser à ses progénitures.» il a aussi exhorté les bénéficiaires à privilégier les activités agricoles et d’élevages pour assurer le bien-être des familles.

Amadou Oury Bah, l’un des bénéficiaires, « cette somme que j’ai reçue grâce à la SMB, notre partenaire fiable, nous éloignera de la précarité, du sous-emploi, de la pauvreté et de la malnutrition dont nous sommes victimes au village depuis des années.»

Cette compensation s’est tenue en présence des autorités locales, cadres des services techniques, d’un hisser de justice ainsi que les responsables du département des relations communautaire du consortium.

Mamadouba Camara, Boké