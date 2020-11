SMB-WINNNG : les véhicules de construction du chemin de fer Dapilon-Santou débarqués avec succès 

Comme annoncé, les 12 véhicules destinés à être utilisés dans les travaux de construction du chemin de fer Dapilon-Santou ont été débarqués mercredi, 05 novembre 2020 avec succès au Port de Dapilon, district Kamikolon, sous-préfecture de Kolaboui dans la préfecture de Boké.

Ces engins de dernières générations ont été hissés et descendus cette fois-ci avec plus de finesse, selon les techniciens.

Le poids unitaire est supérieur à 20 tonnes, et certains véhicules ont pesé à peu près, 60 tonnes d’après la même source.

En conséquence, les difficultés d’opération ont été énormes. Heureusement, le WCRG a préparé et démontré à l’avance le plan d’opération de levage desdits engins.

Avec une organisation et une coordination scientifiques, la tâche entière de levage s’est terminée en deux jours dans les conditions souhaitées.

Il est à souligner que parmi les mêmes appareillages, on dénombre : 2 chariots sur rail, 1 chariot de bourrage, 6 chariots à plateau et 3 chariots de déchargement pneumatique des ballasts qui ont été hissés et descendus en place en toute sécurité et stabilité.

La bonne nouvelle est que la mise en rail des véhicules de construction ferroviaire marque le lancement intégral de la pose des rails du chemin de fer Dapilon-Santou. Toute chose qui offre une garantie pour la prochaine tâche de construction.

Le chemin de fer Dapilon-Santou, géré et construit de manière autonome par le Consortium, est un chemin de fer spécialement dédié au transport de minerai.

Située dans les zones de Boké et Télimélé en Guinée, la ligne principale mesure 135 km de long. Cette infrastructure ferroviaire dont la mise en œuvre est envisagée en juin 2021, servira au transport de la bauxite dans la zone minière de Santou appartenant au Consortium, constitue également une infrastructure importante pour les entreprises de bauxite le long de cet axe. La concrétisation de cet important investissement est un engagement de toutes les parties dont l’Etat et le consortium afin de booster l’économie de la Guinée.

Mamadouba CAMARA, Boké