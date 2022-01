Société: le comité de défense de la transition change de dénomination…

» L’engagement citoyen » est le thème retenu par le comité citoyen de suivi de la transition jusqu’ici appelé le Comité de la défense de la transition.

Cette rencontre tenue dans la salle des spectacles du palais du peuple a abrité près de 3200 membres des différentes communes de la capitale dans le cadre d’une formation.

Objectif de ladite formation, la protection de la transition guinéenne contre les manœuvres, et d’autres facteurs susceptibles de la faire échouer.

<<donner la formation aux citoyens qui se sont engagés dans le comité de suivi de la transition ( CST) pour faire en sorte qu’ils soient outillés pour les amener d’abord à comprendre eux-mêmes les enjeux liés à la transition , Aussi, s’engager loyalement envers la République pour assumer leur responsabilité en terme de sensibilisation à la base , en terme de collecte des informations liées à tous les comportements de nature à saboter la transition, à tous les discours de nature à créer l’inquiétude dans la conduite de la transition, et à nous informer de tout ce qui peut être de nature à amener les citoyens dans l’incompréhension vis à vis des défis de la transition >> , a précisé M. Ange Gabriel Haba.

Et de poursuivre, << la base doit donner la bonne information dans les quartiers, faire en sorte qu’autour d’eux puissent impliquer au maximum des citoyens à la base dans le processus de la transition et que chaque citoyen soit conscient de son rôle et de sa responsabilité pour la réussite de cette transition >>, a fait savoir le coordinateur du projet.

Le comité citoyen de suivi de la transition, confondu à un mouvement de soutien à travers son ancienne appellation (Comité de la Défense de la Transition ), son coordinateur ange Gabriel Haba, dit être mal compris par ses interlocuteurs et souhaite plus de précisions.

<<après la première rencontre, il y avait nécessité de changer le nom du CDT parce qu’avant c’était le Comité de Défense de la Transition ( CDT) mais c’est un nom que beaucoup n’ont pas compris, ils ont pensé à un mouvement de soutien. puisque nous ne le sommes pas, on a eu quelques difficultés à faire savoir à l’opinion que ce n’est pas le cas mais les gens sont restés accros au nom de la structure. Donc l’objectif ne les préoccupait plus .

A la demande de la plupart des coordinateurs des quartiers et membres du CDT, nous avons procédé au changement pour faire en sorte que non seulement l’opinion puisse adhérer à la cause mais aussi que les membres eux mêmes ne soient pas dans la confusion liée au nom et à l’objectif, qui reste bien-sûr le même>> a-t-il souligné tout en clôturant la rencontre.

Mariame Mayi Drame