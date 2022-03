Société : l’ONG « Elles » œuvre pour l’allègement du panier de la ménagère

« Elles », une ONG composée d’une vingtaine de jeunes filles est un club qui œuvre pour le développement personnel et social. Elle prône également le maintien de l’équilibre du genre et de l’égalité de chances en faveur des filles, femmes et enfants de Guinée, nous explique la trésorière de cette organisation, Monique Francis Karaba.

« Nous sommes une ONG portée sur le développement personnel et social, nous avons pour mission principale de renforcer la capacité des femmes pour une planète 50-50. Plusieurs actions sur le terrain en faveur des femmes, en faveur des filles et des enfants afin que le développement que nous espérons tant soit réalisé dans notre pays », a-t-elle précisé.

Selon la présidente de l’ONG, pour ce premier contact, à l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, »Elles » décide de rencontrer les femmes au foyer pour les soutenir financièrement dans leur achat au marché de Madina Wambélé, une manière pour ces filles de dénoncer la cherté de la vie.

Cette activité vise à marquer la journée internationale de la femme. Pour marquer cette journée, nous avons décidé de dénoncer la cherté de la vie qui se fait ressentir sur le panier de la ménagère d’où le fait que chaque fille du club » Elles » porte un panier vide à sa main. Certes, nous sommes jeunes mais nous ne sommes pas insensibles aux lamentations de nos mères chaque fois qu’elles reviennent du marché afin de leur offrir les condiments dans le but de nous nourrir, nourrir leurs familles », a déploré la présidente du club, Fatima Mankona Koivogui.

Par la même occasion, ces filles déclinent la célébration festive du »8 Mars » parce que l’objectif féminin n’est pas atteint, le chemin est encore long, a fait savoir Adama Bah. « Nous pensons que c’est pas opportun de d’acheter des habits chers pour les femmes ou aller dans les hôtels danser et chanter pendant que ces femmes souffrent énormément. D’où l’idée de célébrer autrement. »

Par ailleurs, le club »Elles » compte étendre cette action sur plusieurs autres marchés de la capitale, notamment celui de Entag et de Matoto du dimanche 6 au mardi 8 mars dans l’objectif de se faire entendre par le gouvernement.

Mariame Mayi Cissé