Soguipah: les employés en grève, à partir du lundi 29 novembre (source)

Dans le cadre de l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail, les employés de la société guinéenne de palmiers à l’huile et d’hévéa (Soguipah), située à Diécké, dans Yomou, à l’extrême sud du pays, comptent entamer de nouveau une grève illimitée à partir du lundi 29 novembre prochain jusqu’à la satisfaction de leurs revendications.

Selon notre source qui a joint Mediaguinee dans la soirée d’hier mercredi, « les travailleurs ont adressé plusieurs courriers à la direction générale, Voilà jusqu’aujourd’hui c’est sans suite. Nous avons déposé aussi le préavis de grève pour 10 jours. Et les 10 jours épuiseront le dimanche 28 novembre prochain. Donc le lundi 29 novembre prochain, nous irons en grève. Nous voulons que les autorités soient informées pour que nous soyons satisfaits dans nos revendications. Les travailleurs souffrent trop à Soguipah ».

A rappeler que cela fait maintenant une année que les employés de Soguipah et leur direction générale sont opposés sur cette affaire d’amélioration des conditions de vie.

Elisa Camara

