SOGUIPAH : Madina Bah installée dans ses nouvelles fonctions

Nommée récemment par un décret présidentiel, Madina Bah a été installée dans ses nouvelles fonctions de Directrice générale adjointe chargée des finances et de l’administration de la société guinéenne de palmier à huile et de l’hévéa (SOGUIPAH).

La cérémonie d’installation s’est déroulée ce mardi 28 juin dans les locaux du ministère de l’agriculture et de l’élevage, en présence du ministre Mamoudou Nagnalen Barry, des hauts cadres du département, d’inspecteurs du ministère du budget.

Après avoir félicité Madina Bah et les autres promus du département, Mamoudou Nagnalen les a exhorté à fournir des efforts pour faire de la SOGUIPAH, minée par une crise de gestion ces derniers temps, une entreprise publique de renommée nationale, africaine et internationale.

Sadjo Bah

625016669