Somayah (Coyah) : la famille du conseiller principal de la ministre de l’Environnement attaquée à main armée, plusieurs millions de gnf emportés

Dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 avril, la famille de l’ancien secrétaire général du ministère de l’Environnement et du développement durable, actuel conseiller principal du dudit département, a été victime d’attaque de la part d’un groupe de bandits à main armée dans les bandes de 2 heures 15 minutes.

Dans cette attaque à main armée, Dr Seydou Bari Sidibé, conseiller principal de la ministre de l’Environnement et du Développement durable revient sur les faits dont sa famille a été victime. « Aux environs de 02 heures 15 minutes, j’ai entendu un coup de fusil et un cri d’un des jeunes qui habite chez moi. Le jeune en question était sorti pour aller se mettre à l’aise dans la toilette externe au bâtiment principal et au moment de sortir des toilettes, il s’est croisé avec des personnes inconnues, qui avaient escaladé le mur de ma concession, pour s’introduire dans la cour. Étant armés, le jeune a eu peur et voulant s’enfuir pour alerter les vigiles qui sont dans la concession, il a été appréhendé et assommé à la tête par un coup de fusil et un couteau au niveau du bras. Un second jeune est sorti de la chambre en courant vers le portail pour alerter le voisinage, en ouvrant la petite porte de la cour, il s’est croisé avec les autres bandits, qui étaient dehors, car ils avaient complètement encerclés la cour et ils sont rentrés ensemble dans la cour. Sur ce, les vigiles se sont levés et ne pouvaient plus agir, parce que s’ils agissaient les bandits allaient porter atteinte à la vie du jeune qui était détenu avec les bandits. Donc pour éviter ce drame, ils ont accepté (vigiles) de se mettre au respect et les bandits leur ont pris tous leurs matériels de défense et ils leur ont asséné des coups très terribles au niveau du crâne », raconte-t-il.

En plus, Dr Seydou Bari Sidibé ajoute ceci : « Après ils leur ont demandé d’aller réveiller leur patron. Et c’est ainsi qu’ils sont venus taper à la porte, avec le refus d’ouvrir la porte, ils ont forcé la porte de la rentrée principale et ils se sont introduits dans la maison. Introduits dans la maison, ils ont défoncé toutes les portes des chambres. Dans ma chambre, ils m’ont attrapé, m’ont donné des coups et projeté sur terre en me demandant où est l’argent, où est l’argent, parce que nous sommes venus pour te tuer. Suite aux menaces, j’ai ouvert mon armoire et ils ont pris tout ce qui était dedans. Moi j’avais personnellement j’avais 40 millions de nos francs guinéens et ma femme aussi avait 50 millions de nos francs, les recettes de sa boutique, de son salon et de ses motos taxis et 1000 dollars, plus 4.275 000 fca, des montants qu’elle devrait utiliser pour ses achats à Dakar. Tous ces montants ont été emportés et mes deux sacs qui contenaient mes deux ordinateurs de travail ».

Au total, 4 blessés, dont un vigile des conservateurs de la nature.

Pour l’heure, la brigade de recherche de la gendarmerie et la police se sont rendues sur les lieux pour constater les faits et ouvrir les enquêtes pour retrouver ces hors-la-loi.

Kalidou Diallo