Sommet de la Cedeao, à Accra : Ibn Chambas dans la salle de conférence…

C’est parti pour la 61è session ordinaire du sommet de la conférence

des chefs d’Etat et de gouvernement de la Cedeao.

Ouverte par le président de la conférence des chefs d’Etats, le Ghanéen Nana Akufo-Addo, la session a effectivement démarré devant le médiateur désigné par la Cedeao pour la Guinée Mohamed Ibn Chambas. Il était aux côtés des présidents Mahamadou Issoufou et Goodluck Jonathan, respectivement médiateurs au Burkina Faso et au Mali.

Bangaly Steve Touré, depuis Kempeski Hôtel, à Accra