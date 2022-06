Sommet de la Cedeao, le 4 juin : Mediaguinee débarque à Accra !!!

Un sommet extraordinaire de la Cedeao [Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest] se tiendra le samedi, 4 juin prochain à Accra. Cette réunion de tous les enjeux sera consacrée sur le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, trois pays dirigés par des militaires.

Votre quotidien en ligne Mediaguinee sera au cœur de ce grand rendez-vous sous-régional.

Notre envoyé spécial [Bangaly Touré] arrivé ce jeudi à l’aéroport international de Kotoka a posé sa valise dans un hôtel huppé d’Accra, non loin de l’imposant palais « Flagstaff House » qui doit abriter le sommet tant attendu.

Il vous fera vivre l’événement avec des interviews, coulisses et autres grandes décisions des chefs d’État et gouvernement de l’Afrique de l’Ouest. Bref, rien ne sera ignoré. Car Conakry, Bamako et aussi Ouagadougou retiennent leur souffle avant les conclusions qui sortiront du sommet.

La Rédaction