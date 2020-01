Sommet Royaume-Uni-Afrique sur l’investissement : Alpha Condé à Londres, sera au palais de Buckingham

Le président Alpha Condé sera parmi les nombreux chefs d’Etat invités par le Premier britannique Boris Johnson au sommet de l’investissement Royaume-Uni-Afrique qui se tient lundi, 20 janvier prochain à Londres.

Selon une note transmise à Mediaguinee, « de nombreux accords d’investissement portant sur des projets ayant un impact positif sur l’environnement seront conclus au cours de ce sommet qui permettra également de présenter l’offre du Royaume-Uni à l’Afrique et de nouer de nouveaux partenariats pour la création d’emplois, notamment pour les jeunes ».

Le président guinéen rencontrera en marge de ce sommet le Premier ministre Boris Johnson et prendra part au cocktail offert par la Reine Elisabeth II, au palais de Buckingham.

Le sommet, selon un communiqué de la Présidence guinéenne, réunira des chefs d’État, des chefs d’entreprise, des hauts fonctionnaires et des institutions internationales pour présenter et promouvoir l’ampleur et la qualité des possibilités d’investissement en Afrique. De Londres, Alpha Condé sera le 21 janvier prochain à Genève au forum économique de Davos.

Maciré CAMARA