Sommet extraordinaire de la Cedeao à New York : Morissanda a du boulot !

Le président en exercice de la Cedeao et président de la Guinée-Bissau tient à conduire à bout sa mission. Umaro Sissoco Embaló qui était attendu à Moscou le 21 septembre -information Jeune Afrique- à repoussé de quelques jours son voyage. Pour organiser à New York, en marge de l’assemblée générale de l’ONU qui s’ouvre le 13 septembre prochain, un sommet extraordinaire de la Cedeao sur les transitions en Guinée et au Mali.

Selon l’hebdomadaire panafricain qui cite un initié, « dans l’un et l’autre cas, pour l’instant, la tendance est au retour de sanctions fortes ». Ajoutant que « la quasi-totalité des chefs d’État considère qu’à la différence du Burkinabè Paul-Henri Sandaogo Damiba, les militaires au pouvoir à Bamako et à Conakry les ont suffisamment menés en bateau ».

Le ministre des Affaires étrangères Dr Morissanda Kouyaté sera aux États-Unis pour défendre la position guinéenne. Le diplomate aura plusieurs rencontres à New York et fera le lobbying pour éviter des sanctions de la Cedeao.

Mediaguinee