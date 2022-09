Sommet extraordinaire de la CEDEAO : « nous ne craignons absolument rien du tout de ce type de sommet » (Ousmane Gaoual)

Un sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) est prévu à New York, en marge de l’Assemblée générale des nations unies.

Interrogé sur la tenue du sommet extraordinaire de l’institution sous-régionale, qui sans doute évoquera le cas de la transition guinéenne, le porte-parole du gouvernement soutient lundi sur Fim fm que la Guinée ne craint absolument rien de ce type de sommet, parce que selon lui, les autorités de la transition ont suffisamment donné d’informations pour faire comprendre à la CEDEAO, la démarche et les actions du CNRD et du gouvernement guinéen.

« Nous pensons que nous serons présents avec les arguments qui sont les nôtres. Nous ne craignons absolument rien du tout de ce type de sommet. C’est plutôt une bonne chose. Nous pensons avoir suffisamment donné d’informations de façon à permettre aux chefs d’États de la sous-région de comprendre un peu la démarche et les actions du CNRD et du gouvernement. C’est quelque chose d’assez important pour nous et nous espérons que cela sera pris en compte », a indiqué Ousmane Gaoual Diallo dans « Mirador ».

Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement guinéen estime que la CEDEAO ferait mieux d’aider la Guinée à sortir de la transition en tenant compte du contexte du pays que d’aggraver la souffrance de la population en sanctionnant le pays.

Sadjo Bah