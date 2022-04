SONAPI : Maïmouna Laure Mah-Barry a pris ses fonctions (discours intégral)

Désormais directrice générale de la Société nationale de promotion immobilière (SONAPI), Mme Maïmouna Laure MAH-BARRY a pris ses fonctions, mercredi, 27 avril. Dans son allocution, la nouvelle promue a regretté que « la SONAPI (société nationale de promotion immobilière), intervenant dans les domaines stratégiques de l’urbanisation, de l’aménagement urbain, de la protection du patrimoine et des logements sociaux, créée depuis 2008, est abonnée aux faits divers, en lieu et place de ces missions régaliennes ». Discours intégral…

Monsieur le Ministre Secrétaire général de la Présidence ;

Monsieur le conseiller personnel du président de la République ;

Monsieur le Conseiller principal du ministre Secrétaire Général à la Présidence ;

Monsieur le contrôleur général de la République ;

Cher(e)s Collaborateurs et Collaboratrices ;

Mesdames et Messieurs, tous et toutes, en vos rang, grade et qualité ;

Avant toute chose, qu’il me soit permis de rendre gloire à Dieu pour tous ses bienfaits :

Pour notre chère Mère Patrie, la Guinée, un Pays vraiment béni ;

A l’égard de tous nos dirigeants et

Enfin, pour la grâce à nous faite par cette nomination.

Qu’il me soit permis distinctivement de rendre grâce à ma famille, pour tous les sacrifices consentis pour mon éducation, ma carrière et pour leurs perpétuelles bénédictions !

Le moment n’est pas au long discours !

La première trame de mon intervention concerne d’abord l’expression de mon sentiment de gratitude et de reconnaissance, que dis-je, notre sentiment (parce que j’attache du prix au travail d’équipe).

C’est avec beaucoup d’humilité et d’honneur que je ressens la confiance que me fait Son Excellence le Président de la Transition, en me confiant cette mission très sensible, depuis le 22 Avril 2022, pour diriger la société nationale d’aménagement et de Promotion Immobilière (SONAPI).

Je mesure l’immensité de la tâche qui m’est assignée, car je sais à quel point il est plus que nécessaire d’exceller dans ce contexte, comme l’exigent SE, le Président Colonel Mamadi DOUMBOUYA et SE le Premier Ministre, Chef de Gouvernement, Mohamed BEAVOGUI.

Monsieur le Ministre, veuillez rassurer SE Monsieur le Président, qu’il a bien voulu avoir confiance en la jeunesse et aux femmes guinéennes ; il ne sera pas déçu !

Tout comme le CNRD, nous allons prendre nos responsabilités.

C’est justement le second volet de mon intervention.

Je suis un pur produit du secteur privé et de la finance.

Habituée et rompue aux rigueurs et contraintes de contrat de performance ou objectif et de la gestion axée sur les résultats !

La SONAPI (société nationale de promotion immobilière), intervenant dans les domaines stratégiques de l’urbanisation, de l’aménagement urbain, de la protection du patrimoine et des logements sociaux, créée depuis 2008, est abonnée aux faits divers, en lieu et place de ces missions régaliennes.

Alors que :

La question du logement est une priorité pour le Président et son Gouvernement, car la Guinée et les Guinéens souffrent d’un déficit significatif en logements ; c’est donc une Urgence nationale. A titre indicatif, et l’audit appréciera, la SONAPI : Serait présente à Kindia (région où l’argile, la première matière nécessaire en briques en terre stabilisée abonde en teneur de bonne qualité), Télimélé, Forécariah, Coyah ; Aurait un grand chantier à Conakry qui se situerait du côté de Kéitaya ; Aurait un titre foncier de 16 hectares à Kassonya,

La feuille de route ou la Road Map (selon les Anglo saxons) voulue par le Gouvernement est sans ambiguïté autour de cinq (5) axes :

Réaliser un diagnostic stratégique ou état des lieux sans complaisance, notamment l’inventaire du patrimoine bâti et non bâti, la maturité (qualité, délai, budget) des projets en cours, la santé financière de la société et le climat social. Doter la SONAPI d’un Plan d’affaires ou Business Plan 2023-2025, outil de pilotage stratégique, notamment une étude de marché consensuelle, une politique marketing adaptée, des opérations nationales aux rapports qualité/prix compatibles avec les réalités régionales, des partenariats Publics-Privés, des financements concessionnels à la mesure des revenus de nos braves populations ; Remobiliser et remotiver le capital humain autour de la vision et de la chaine de création de valeurs ; Exploiter la crédibilité retrouvée de notre cher Pays sous le leadership du Président du CNRD, afin de mobiliser les ressources concessionnelles et structurantes auprès des investisseurs et des partenaires techniques et financiers. Repositionner la SONAPI comme un modèle et un leader de bonne gouvernance, à travers des performances alignées sur les standards internationaux et une Lutte sans état d’âme contre la fraude et la corruption dans ce secteur foncier, objet de tous les trafics. La lutte contre les spéculations fantaisistes, la structuration et la responsabilisation des acteurs du secteur du logement ne seront pas en reste.

Enfin à l’endroit du personnel, de mes collaborateurs et collaboratrices, je voudrais les rassurer et les exhorter au travail.

Seuls, le travail et le mérite paient !

Le vivier de compétences sera identifié et valorisé selon les bonnes pratiques de gestion des ressources, tant la Responsabilité Sociétale de cette Entreprise (dite RSE selon les normes) est indéniable.

Ensemble, nous construirons autour des valeurs et principes surs de la transparence, de l’engagement, du respect, de l’esprit d’équipe et de la responsabilité ;

Ensemble, nous allons nous investir à anticiper et à nous adapter à l’évolution de notre environnement, nous organiser en conséquence pour renforcer notre positionnement en tant que société nationale stratégique, à même d’être un acteur majeur dans le développement économique, social et environnemental de notre cher pays, la République de Guinée.

Je voudrais, par ailleurs, exprimer toute ma sympathie et mon respect à mon prédécesseur qui malheureusement n’a pu être présent ce jour.

Merci, encore une fois !

Merci d’être venu si nombreux ce jour pour assister au début de cette nouvelle et exaltante aventure qui, je l’espère, améliorera de manière significative la vie de nos concitoyens.

Je réitère ma gratitude à Son Excellence, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA Président de la Transition, Chef suprême des armées et Président du CNRD ainsi qu’à Monsieur le Premier Ministre Mohamed BEAVOGUI, pour la confiance placée en ma modeste personne.

Merci à vous.

Fait à Conakry, le 27 Avril 2022

Madame MAH-BARRY Maimouna Laure, Directrice Générale