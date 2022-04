Sondages- Plus de 62% des Guinéens continuent de faire confiance au colonel Doumbouya (AGSP)

L’Aassociation guinéenne de sciences politiques (AGSP) vient de publier les résultats d’une étude réalisée sur « Attentes et perceptions des Guinéens de la Transition ». L’étude a été menée du 15 au 28 mars 2022 sur un échantillon de 1906 Guinéens âgés de 18 ans et plus.

Les données, précise l’AGSP, ont été collectées dans toutes les communes urbaines de N’Zérékoré, Guéckédou, Faranah, Kissidougou, Kankan, Siguiri, Mamou, Pita, Labé, Lélouma, Boké, Boffa, Kindia, Coyah, Kaloum, Matam, Dixinn, Ratoma, Matoto, ainsi que les communes rurales de Kolaboui, Koba, Wonkifong, Friguiagbé, Soyah, Sintaly, Balaya, Tindo, Bolodou, Karfamoriah, Kignébakoura, Samoé, Fermessadou, ont servi de terrain d’application à ce sondage.

Les résultats de l’étude montrent que le président de la transition bénéficie encore d’une très grande popularité. plus de 60% des sondés « continuent de manière importante à faire confiance au Colonel Mamadi Doumbouya.

Au terme de ce sondage, il apparaît que les populations continuent de manière importante à faire confiance au Colonel Mamadi Doumbouya (62,48%). Cette adhésion est beaucoup plus prégnante au sein des classes populaires (agriculteurs/paysans (73,78%), personnes inoccupées/inactives (63,07%), les ouvriers (60%)) qui ont un soutien plus massif en comparaison avec les autres couches sociales plus proches des élites politiques. Cette confiance en la personne de Mamadi Doumbouya déteint sur la bonne perception que les enquêtés ont vis-à-vis du CNRD dont le taux de confiance dépasse les 60%.

Sur la durée de la transition, près d’un Guinéen sur deux (46,69%) préfère une transition de deux ans contre un quart (24,82%) qui souhaite une durée n’excédant pas une année. Les autres modalités se partagent entre 17,79% qui souhaitent une durée de transition de plus de deux ans et une frange qui est sans opinion sur la question ne souhaite pas se prononcer sur la question (3,73%) et une autre qui est sans avis (6,96%).

Sur le Conseil national de la transition (CNT), les Guinéens sont, en majorité (55,19%) favorables à sa composition actuelle (55,19%) et estiment que les missions assignées à cette institution seront réalisées.

Quant aux préférences politiques, les Guinéens penchent massivement (65,16%) pour un régime semi-présidentiel avec un président et un Premier ministre. Ils sont plutôt 34,26% à préférer un régime présidentiel avec un président et un vice-président. Relativement au nombre du mandat du Président de la République, une écrasante majorité (82,32%) souhaite un mandat présidentiel de cinq ans renouvelable une fois.

La CENI reste l’organe de gestion électorale privilégié par les populations (66,63%) avec une propension à y envoyer des techniciens plutôt que des professionnels de la politique.

En outre, la mise en place de la CRIEF par les nouvelles autorités reçoit une perception positive au sein de la population où 56,82% des personnes interrogées estiment que c’est « une très bonne initiative ». Néanmoins, 28% de citoyens y voient un instrument politique pour éliminer des candidats aux élections.

Enfin, pour les populations très friandes des médias d’information, elles privilégient la radio pour s’informer sur la transition. De ce point de vue, Espace FM, FIM FM et la Djoma FM sont les plus écoutées.

Pour plus de détails, cliquez sur le lien ci-contre : https://agsp-guinee.org/

Ci-dessous, le Rapport👇👇