Sonfonia : découverte d’un corps sans vie, ce lundi

C’est un corps sans vie qui a été retrouvé ce lundi 4 octobre 2021, au quartier Sonfonia, non loin du rond-point de la T7, dans la commune de Ratoma. La victime dont l’âge n’est pas déterminé s’appellerait Alhassane Barry.

Selon les témoins, la victime ne vivait pas avec ses parents. Mamadou Samba Baldé, ami de la victime qui était auprès de lui jusqu’aux derniers instants est revenu sur les circonstances de son décès.

« C’est mon petit. Depuis avant-hier, il m’a dit qu’il a froid et jusqu’ici hier, il avait toujours froid. C’est ainsi je lui ai dis ‘’petit, qu’est-ce qui te fait mal ?’’ Il m’a dit que c’est tout son corps qui lui fait mal. J’avais un produit qu’on appelle Reliextra et j’ai lui dit de me laisser aller acheter la bouillie pour lui avant qu’il ne prenne ce médicament. Je suis parti acheter la bouille, il a but un peu et il m’a demandé de lui donner le produit. Je lui ait donné le produit, il a but. Je lui ai laissé ici et je suis parti vers la plaque. Après quelques temps, je lui ai trouvé au carrefour 24 heures, il avait la tête baissé, il vomissait, je lui demandé si jusqu’à présent ça ne va pas? Je lui ai demandé de me dire réellement ce qui lui fait mal. Il m’a dit que c’est son ventre qui lui fait mal. Je parti chercher de l’acacia que j’ai mis dans un bidon et je suis parti acheter de la bouillie pour 1000 fg puisqu’il n’avait pas mangé. Je lui ai donné la bouillie. Mais entre-temps, il avait un sachet d’eau, quand il a bu ça, il a commencé à vomir encore. C’est quand il a fini de vomir que je lui ai donné la bouillie. Je lui ai donné le produit dans le bidon, il a pris une gorgé et il a continué à vomir. Ça, c’était vers 16 heures. Je lui ai laissé coucher toute la journée. Aux environs de 22 heures, il a envoyé quelqu’un m’appeler. Quand je suis venu, il m’a dit de l’aider à venir là où vous avez trouvé son corps. Je lui ai dis de se lever, il m’a dit qu’il ne peut pas marcher. Mais je lui ai dis que je vais aller acheter d’abord pain pour lui pour qu’il puisse prendre encore les produits. Il m’a dit ‘’ok, va m’acheter le pain fade’’. J’ai envoyé le pain et du Jinjan. Quand il a fini de prendre ça, j’ai trouvé un taxi maitre qu’il lui envoyé là où il est décédé là. Quand je suis venu, j’ai trouvé qu’il était couché sur le banc. Comme je le taquinais pour qu’il puisse manger, il m’a laissé arrêter », dira-t-il entre autres.

Rayanatou Diallo est une femme qui a aussi côtoyé Alhassane (la victime). Elle dit qu’elle connaît la victime il y a 2 ans de cela. Elle dit qu’au début, il n’avait pas de problèmes mais elle dit que ces derniers temps, ce dernier se serait fait accompagner par un groupe de jeunes qui l’ont fait dérouter. Et ce matin, elle a été réveillée par la triste nouvelle.

« Alhassane Barry qui est décédé, je lui ai connu il y a plus de 2 ans. Je lui ai demandé ce qu’il était venu chercher ici ? il m’a répondu qu’il s’était disputé avec son frère et ce que dernier lui a chassé de chez lui. C’est ainsi que moi, je lui ai approché. Donc il faisait mes petites commissions et je lui confiais les clés de ma maison. Si je quitte à Madina, il m’aidait à transporter ma marchandise et il ne m’a jamais volé. Mais on est resté dans ça, il a eu un groupe, il a commencé à fumer et à boire… »

Selon adjudant chef Diallo Mamoudou, chef de section adjoint de la première brigade du service d’incendie et secours de Ratoma qui était sur les lieux de découverte, affirme qu’Alhassane serait mort d’une mort naturelle. Cependant, il dit que seuls les médecins spécialisés peuvent le confirmer.

« Ce que je peux vous dire, seuls les médecins peuvent clarifier les circonstances du décès. Parce que nous, on nous a appelé pour nous dire qu’il a une découverte de corps ici. C’est ainsi que nous sommes venus et on a trouvé le jeune couché. »

Au moment où nous quittons les lieux, aucun parent biologique du défunt n’était encore sur place puisse que ce dernier serait depuis un certain temps en compagnie de ses amis. Le corps sans vie de Alhassane a été embarqué dans un camion de secouristes pour l’hôpital afin que les médecins puissent confirmer les circonstances de son décès.

Christine Finda Kamano

+224 622716900