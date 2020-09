Sonfonia : le Premier ministre lance les travaux de construction de 10 mille logements sociaux

Dans le cadre de l’initiative présidentielle, le Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana a procédé ce lundi, 28 septembre 2020, à la pose de la première pierre pour la construction de 10.000 logements sociaux au quartier Sonfonia, en haute banlieue de Conakry.

La cérémonie de présentation du plan de construction de ces habitations qui s’étend sur 44 mille hectares et qui pourrait créer 30 mille emplois, a connu la présence des autorités communales et plusieurs cadres du pays.

Au nom des 12 entreprises devant exécuter ce projet, le Président Directeur Général du Groupe GUICOPRESS, Kerfalla Personne Camara s’est exprimé sur les problématiques liées au logement des Guinéens, tout en annonçant également le courage et la détermination de ses entreprises à réaliser ce projet dans un bref délai.

« Les secteurs publics de privés ont peiné depuis trop longtemps à répondre aux besoins sans cesse croissant de logements décents au profit de la population guinéenne. Et, c’est à partir de ce constat que Monsieur le Président de la République, dans le but de réduire un déficit qui se creuse d’une année sur l’autre en matière de production de logements sociaux, que le gouvernement guinéen, agissant sous votre leadership et votre vision éclairée, s’est assigné le noble objectif prioritaire, de s’attaquer à cette problématique, en produisant chaque année, des logements sociaux en nombre suffisant. Explorant sur ce fait toutes les voies et moyens pour répondre aux aspirations des Guinéens, aboutissant ainsi à proposer des solutions adaptées aux besoins. Sachant bien que le secteur privé, malgré toute sa volonté n’a pas la possibilité de parvenir à lui seul à conduire un tel déficit sans l’intervention de l’Etat. La forte croissance démographique, une offre d’hébergement inadaptée, la hausse continue des prix des matériaux de construction et du foncier, sont autant d’handicapes qui ont conduit à grossir progressivement le nombre des guinéens incapables au jour d’aujourd’hui de se loger décemment, que ce soit en accession direct ou en location (…) Le Groupe GUICOPRESS, à travers sa filière Kakandé IMO, s’est engagé avec force et enthousiasme dans l’accompagnement des initiatives du gouvernement et de l’AGUIFIL », dira entre autres le président de Kakandé IMO.

Parlant de l’importance de ce projet pour les guinéens, le Premier ministre a souligné les opportunités sociales et économiques liées à cette initiative.

« Permettez-moi de rappeler le caractère multidimensionnel de ce projet. Il permet on le sait de sortir les Guinéens de leur précarité en termes de logement et de réduire les gaps entre l’offre et la demande de logement dans ce pays. Il permet aussi de booster l’économie en ouvrant tout un nouveau BTP qui va prendre une croissance et permettre au PIB national de croître de façon plus importante. Encore une fois, quand le bâtiment marche bien, l’économie marche bien. Nous espérons tirer de ce nouveau pan, une croissance additionnelle d’un ou deux points de l’économie », a-t-il indiqué.

Poursuivant, il dira qu’à travers « ce programme, sur les 12 ou 15 constructeurs, il y a au moins 12 ou 13 qui sont guinéens, pour créer la richesse en Guinée et permettre aux guinéens de s’approprier cette richesse et de la démultiplié (…) Mais au-delà de tout, ce programme va permettre à nos artisans, d’autres sous-traitants (les ouvriers) à avoir du travail. Donc, c’est un nouveau pan de l’économie pour permettre de réduire le chômage, notamment des jeunes », a-t-il insisté.

Mohamed Cissé