Sonfonia reprend vie après 3 jours de manif : « ils ont tiré sur nos amis… »

🔴CONAKRY] Après trois jours de troubles sur l’axe Hamdalaye-Bambeto-Cosa, en passant par Sonfonia jusqu’à Bailobaya, le FNDC a décidé de suspendre les manifestations pour une semaine suite à la demande du président en exercice de la conférence des chefs d’Etat de la CEDEAO, Umaro Sissoco Embalo.

Ce samedi 30 juillet, notre rédaction est allée sur le terrain pour constater si la consigne a été respectée par les manifestants. Au rond-point de Sonfonia, dans la commune de Ratoma, un dispositif sécuritaire est mis en place, la circulation a repris. Cependant, plusieurs boutiques se trouvant au bord de la route sont encore restées fermées. Ceux qui ont eu le courage de les ouvrir, plusieurs d’entre eux sont assis avec crainte. En allant vers la Cimenterie, juste au niveau des rails qui séparent la T8 de Sonfonia, c’est le même constat. Un autre dispositif sécuritaire y est installé, les boutiques fermées. Au niveau des couloirs qui mènent vers les quartiers, quelques petits groupes de jeunes sont arrêtés. Ils se mettent à courir dès qu’ils voient les pick-up des hommes en uniforme passer, même si ces derniers ne les voient pas. Et d’autres parmi eux menacent de défendre dans les rues dès que l’occasion se présente.

« Ils ont tiré sur nos amis, on va aussi payer pour nous. Même si on nous a dit de ne pas manifester, si l’occasion se présente on va encore recommencer… », a laissé entendre un jeune que nous avons trouvé arrêté sur place.

Au moment où nous quittions les lieux vers 13 heures, tout allait encore bien. Les voitures circulaient librement, les piétons vaquaient à leurs activités. Les services de sécurité, quant à eux, faisaient des va-et-vient sur la route, dans leur pick-up.

Christine Finda Kamano