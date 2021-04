SONIP : la nomination de Famoro 2 Camara saluée à travers la lecture du Coran par les ressortissants de Balia

La nomination du jeune cadre Famoro 2 Camara au poste de directeur général de la société nationale d’importation de pétroles (SONIP) continue d’être saluée par de nombreux guinéens compte tenu de ses expériences dans le domaine pétrolier.

Dans la matinée de ce samedi, 3 avril 2021, nombreux sont des ressortissants de sa contrée nationale (Balia), dans la préfecture de Kouroussa qui étaient mobilisés à son domicile privé sis au quartier Tombolia, pour prier le Tout Puissant Allah afin qu’il puisse l’aider à accomplir honorablement cette mission qui vient de lui être confiée par le Président de la République, Pr Alpha Condé.

La cérémonie a été présidée par l’honorable Aly Kaba, député uninominal de Kouroussa qui avait à ses côtés plusieurs amis et collaborateurs du nouveau promu dont Mandjan Traoré, Directeur des routes préfectorales au Ministère des Travaux publics et de l’honorable Souleymane Keita.

A cette occasion, le Saint Coran a été lu plusieurs fois par les imams pour implorer la grâce divine afin qu’il ait la paix et la stabilité en Guinée pour permettre au Président de la République, et à tous ceux l’accompagnent à travailler correctement pour le bien être de tout le monde dans le pays.

Présidant ladite cérémonie, l’honorable Aly Kaba a tenu tout d’abord à placer l’évènement dans son contexte en ces termes :

« Vous avez à partir d’un décret, Monsieur le Président de la République a bien voulu nommé notre frère, Monsieur Famoro 2 Camara comme directeur général de la société nationale d’importation de pétroles (SONIP). Cette promotion accordée à ce fils de Kouroussa n’a pas laissé indifférente toute la famille de la contrée. Et aujourd’hui, vous conviendrez avec moi que Sarayah fait parti de la province de Balia. Au-delà du fait que Monsieur Famoro 2 Camara soit fils de Kouroussa, mais il appartient à cette contrée (Balia) de venir organiser une lecture du Saint Coran pour bénir non seulement pour le nouveau promu, mais également pour le Président de la République qui a bien voulu porté confiance en un de nous pour diriger cet important secteur qui, sans nul doute réjoint la volonté du Chef de l’Etat de dédier son mandat aux jeunes et aux femmes. Monsieur Famoro 2 Camara est un jeune cadre qui a une très longue expérience dans le domaine du secteur pétrolier. Depuis ses débuts à TOTAL jusqu’à maintenant, il a fait une très belle carrière qui, aujourd’hui, est en train d’être récompensée (…) Aujourd’hui, venir présider cette cérémonie, je ne suis que comblé par ce fait. Je remercie Dieu, je remercie le Président de la République et je bénis pour la réussite du Pr Alpha Condé, de son gouvernement et ainsi que de notre frère qui a aujourd’hui désormais une lourde responsabilité à accomplir dans ce pays. Et je ne doute nullement de sa capacité de bien faire ce travail », dira-t-t-il.

Youssouf Keita

