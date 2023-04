Sonit pêche Guinée : l’avocat à l’étranger, l’affaire renvoyée au 08 mai prochain

En l’absence de l’avocat en charge du dossier, les débats dans l’affaire Sonit pêche, une Société de négoce international poursuivie pour abus de confiance, d’escroquerie, de faux usage de faux et de corruption, se sont poursuivis ce lundi, 24 avril 2023 devant la chambre de jugement de la CRIEF (Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières). Après avoir écouté les différentes parties, le président de l’audience, le juge Francis Kova Zoumanigui, a aussitôt renvoyé l’affaire au 08 mai prochain pour cause d’absence de l’avocat qui est loin de Conakry, la capitale guinéenne.

« Le dossier Sonit Pêche Guinée, représenté par son directeur général, Sergey Matveev, est poursuivi pour abus de confiance, d’escroquerie, de faux usage de faux et de corruption, et punis par les articles 403, 428, 585, 586, 591 du Code pénal. L’affaire est renvoyée au 08 mai 2023 à 09 heures, pour cause du séjour de Me Saliou Danfaga», a confié le président de la chambre de jugement Francis Kova Zoumanigui.

Il faut rappeler que cette affaire est partie de la signature d’une convention de collaboration entre les sociétés de pêche (Breeze Ltd SA et SONIT PÊCHE Guinée) portant sur une éventuelle location de navires de pêche. Une convention qui aura mal tournée et c’est finalement la société Breeze Ltd SA qui a été condamnée par le TPI de Kaloum au paiement de plus de 1 500 000 dollars, plus de 700 000 euros et plus de 5 milliards de francs guinéens au profit de SONIT PÊCHE Guinée.

Sâa Robert Koundouno