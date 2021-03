Sonko assure : “si cette accusation était fondée, je n’aurais jamais accepté un manifestant dehors’’

L’opposant Ousmane Sonko, dont l’arrestation a provoqué une vague de contestations au Sénégal et un impressionnant dispositif sécuritaire à Dakar, a été libéré et placé sous contrôle judiciaire. Sous caution, le leader de Pastef/Les-Patriotes s’est adressé à la nation ce lundi soir. Un discours dans lequel il appelle le peuple au “calme” et l’invite à continuer la “résistance pacifique.”

Nous ne demandons pas au peuple d’aller déloger Macky Sall, même s’il est illégitime. Nous ne voulons pas prendre la responsabilité de saper notre démocratie puisqu’il est légal. Mais entendons-nous bien, la révolution est en marche vers 2024

“Mes chers compatriotes, nous devons rester mobilisés de façon pacifique et user de notre droit inaliénable à la manifestation. Le Sénégal n’a pas besoin d’un génie politique dont le seul art est de liquider des opposants, mais d’un génie d’État qui crée des emplois et de la prospérité, si bien qu’à la fin de son mandat, c’est son peuple qui le retient“, a-t-il recommandé à ses partisans et sympathisants.

Il poursuit : “Si cette accusation était fondée, je n’aurais jamais accepté qu’il y ait ne serait-ce qu’un manifestant dehors, puisque j’aurais porté la responsabilité de toutes ces pertes et victimes. Mais leur complot pour me liquider a plongé le pays dans cette situation. Nous ne demandons pas au peuple d’aller déloger Macky Sall, même s’il est illégitime. Nous ne voulons pas prendre la responsabilité de saper notre démocratie puisqu’il est légal. Mais entendons-nous bien, la révolution est en marche vers 2024.”

Source : Senego